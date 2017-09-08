  • 08 EYLÜL 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Han Şeyhun'da 'BM harekete geçsin' gösterisi

Han Şeyhun'da 'BM harekete geçsin' gösterisi

Suriye'de rejimin kimyasal silah katliamı yaptığı Han Şeyhun'da halk, BM'ye, rejimin suçunu teyit etmesinin ardından harekete geçme çağrısı yaptı.

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Han Şeyhunda BM harekete geçsin gösterisi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 4 Nisan'da kimyasal silahla saldırdığı Han Şeyhun'da, katliamda yakınlarını kaybeden aileler gösteri düzenledi.

Cuma namazının ardından İdlib'e bağlı Han Şeyhun merkezinde toplanan Suriyeliler, "100 kişiyi kimyasal ile öldüren Esed Özgür", "Uluslararası örgütler katliamı Esed'in yaptığını kesinleştirdi, hala neyi bekliyorlar? ", "Artık söz değil icraat istiyoruz" yazılı Arapça ve İngilizce dövizler taşıdı.

Saldırıda 9 aylık ikiz bebeklerini yitiren Abdülhamid el-Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kızım Aya ve oğlum Ahmed'i kaybettim. Ailemden 21 kişi öldü. Kimyasal saldırıyı unutmayacağız. Bunu yapan katilleri affetmeyeceğiz." dedi.

Yusuf, "Birleşmiş Milletler kendi raporunda tespit etti. Müdahale etmek için daha ne bekliyorlar?" şeklinde konuştu.

4 Nisan'daki kimyasal silah katliamında en az 100 sivil ölmüş, 500 sivil de yaralanmıştı.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu 6 Eylül'de, sarin gazlı katliamı, Esed rejiminin gerçekleştirdiğini teyit etmişti. AA 

Etiketler: suriye, beşşar esed, Han Şeyhun, kimyasal silah
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