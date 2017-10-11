Han Şeyhun yine vuruldu

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib iline bağlı Han Şeyhun sivil savunma (Beyaz Baretliler) Medya Sorumlusu Enes Diyab, yaptığı açıklamada, Esed rejimine ait uçakların hava saldırısı düzenlediğini, sivil savunma görevlilerinin enkaz altından 5 ceset çıkardığını söyledi.

Saldırıda kullanılan füzeye ilk defa rastladıklarını belirten Diyab, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Rejim, Han Şeyhun beldesine 4 Nisan'da yaptığı kimyasal silah saldırısında en az 100 sivilin ölümüne sebep olmuştu.

İdlib gerilimi azaltma/çatışmasızlık bölgesi içinde yer alan Han Şeyhun, rejimin saldırılarının hedefi olmaya devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, halihazırda Suriye'deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib çatışmasızlık bölgesine intikal etmeye hazırlanıyor.

Türk askeri unsurlarının intikali ile rejim ve muhalifler arasındaki ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve krizin barışçıl çözümü için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlanması hedefleniyor.