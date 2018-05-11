Hamburg'da caddeler su altında kaldı

Almanya'nın Hamburg ve çevresinde yaklaşık 45 dakika süren sağanak yağış, caddeleri su altında bıraktı.
Bazı bölgelerde fındık büyüklüğünde dolu yağarken, Bille Nehri taştı. Nehir kenarındaki birçok evi su bastı.
Evlerde mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye, su baskını başta olmak üzere çeşitli talepler nedeniyle 900 ihbar geldiğini açıkladı.
Caddeler su taşkınları nedeniyle uzun süre trafiğe kapatılırken, bazı tren ve otobüs seferleri iptal edildi.
Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Çok sayıda araç yollarda kaldı.
Kaynak: TRT Haber