Hamas'tan Türkiye'ye Gazze övgüsü

Filistin davasıyla dayanışma için düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Moritanya'da bulunan Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri, Türkiye'nin, İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh’ten bir süreliğine ülkesine dönmesini isteyerek gösterdiği tepkinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer Türk yetkililerin yaptıkları açıklamalarla takındığı tavırların ve Türk halkının protestolarının, istenen düzeyde ve olayın büyüklüğüne uygun olduğunu belirtti.

Ebu Zuhri, "Türk halkı katliamın ardından hemen sokaklara indi. Bu çok özel bir şeydi" dedi.

Türkiye'nin rolünün önemine işaret eden Ebu Zuhri, Türkiye'nin oynadığı bu rolün, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) dönem başkanlığını yapması nedeniyle de "Arap ve İslam dünyası için nabız" olduğunu kaydetti.

"Biz Türkiye'nin ortaya koyduğu bu büyük tutumu takdir ediyoruz. Gazze'ye gerekli tıbbi yardımlar gönderilmesi yoluyla da bu tutumun güçlendirilmesini arzu ediyoruz. Çünkü Gazze'nin abluka problemi hala devam ediyor" ifadelerini kullanan Ebu Zuhri, gösterilerde yaralanan Filistinlilerin Türk hastanelerinde tedavi edilmesi, Türk vakıf ve derneklerinin Gazze'deki ailelere destek vermesi için çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce aldığı karar doğrultusunda ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini önceki gün resmen Kudüs’e taşıması bölgede infiale yol açtı.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA