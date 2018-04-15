Hamas'tan Suriye operasyonuna kınama

Hamas'ın resmi sayfasından yapılan açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği operasyona tepki gösterilerek "Suriye topraklarına yönelik bu açık saldırganlıkla siyonist varlığı korunması ve planlarının hayata geçirilmesi amaçlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Esed rejimine karşı yapılan operasyonun kınandığı belirtildi.

Filistin İslami Cihad Hareketince yayımlanan açıklamada da Esed rejimine yönelik operasyon kınandı.

Operasyon nedeniyle ABD'ye tepki gösterilen açıklamada, "Bu saldırının asıl amacı, siyonist rejime daha fazla destek sağlamak ve Filistinlilere yönelik terör politikalarını teşvik etmektir." değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA