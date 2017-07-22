  • 22 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Hamas'tan Mahmud Abbas'a tepki

Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, "İsrail ile direnişi serbest bırakmadan" İsrail'le ilişkileri askıya almasının bir anlamının olmadığını belirtti.

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Hamastan Mahmud Abbasa tepki

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, "İsrail ile güvenlik koordinasyonunu durdurmadan ve direnişi serbest bırakmadan "İsrail'le ilişkileri askıya almasının bir anlamının olmadığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yaptığı açıklamada, "Gazze'ye uyguladığı yaptırımlarla İsrail ile güvenlik koordinasyonunu durdurmadan ve direnişin elini İsrail'e karşı serbest bırakmadan Abbas'ın (İsrail'le ilişkileri askıya aldığı yönündeki) açıklamalarının bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'nda yer alan maddelerden biri olan Filistin güvenlik birimleri ile İsrail arasındaki güvenlik koordinasyonu, Filistin güvenlik birimleri ile İsrail arasında bilgi alışverişinde bulunulmasını öngörüyor.

Etiketler: Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri, Hamas'tan Mahmud Abbas'a tepki
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