  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Hamas'tan İsrail'in yargılanması için çağrı

Hamas'tan İsrail'in yargılanması için çağrı

Hamas, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın, Filistinli bir genci şehit eden askeri övmesinden dolayı İsrail hükümetinin uluslararası yargılanması çağrısı yaptı.

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Hamastan İsrailin yargılanması için çağrı

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, İsrail Savunma Bakanı Avigdo Liberman'ın Filistinli genci şehit eden askerleri övmesinin, "öldürmeyi meşrulaştırma" ve savunmasız sivillerin öldürülmesi suçunun resmi ağızdan kabul edilmesi anlamına geldiğini ve Filistin halkının karşılaştığı terörün boyutunu yansıttığını belirtti.

Berhum, "Bu durum işgalci hükümet ile yetkililerinin uluslararası yargılanarak caydırıcı ceza verilmesini ve işlediği suç ile ihlallerin durdurulmasını gerektiriyor" dedi. 

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Liberman, "(Filistinli genci vuran) Keskin nişancı övgüyü hak ediyor ancak bunu kameraya alan asker ise askeri mahkemeyi" demişti.

İsrail askerleri "Filistinli genci vurdukları anı" kameraya almıştı

İsrail askerlerinin bir Filistinli genci keskin nişancı atışıyla şehit ettiği anı gösteren ve yine İsrail askerleri tarafından kameraya alınan görüntüler İsrail ve Filistin basınında geniş yer almıştı.

Sosyal medyada dolaşıma giren 1 dakika 16 saniyelik videoda, telle çevrili sınıra yaklaşan bir Filistinli gencin İsrailli keskin nişancı tarafından vurulduğu anlar görülüyor.

Videoda, gencin vurulduğunu gören İsrail askerlerinin sevinç çığlıkları attığı, bir askerin "Ne güzel video oldu" dediği, diğer İsrail askerlerinin ise Filistinli genci vuran keskin nişancıyı övmesi duyuluyor.

Öte yandan İsrail ordusu, Filistinliler arasında büyük tepkiye neden olan videoyla ilgili kısa bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, videonun aylar önce kaydedildiği ileri sürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, hamas, fevzi berhum, Avigdor Liberman
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