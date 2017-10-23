Hamas'tan İran ziyareti sonrası açıklama

Hamas, Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin Tahran ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bu ziyaretin, İsrail'in Filistin ulusal uzlaşısını kabul etmek için İran'la ilişkilerin kesilmesi yönündeki şartının fiili olarak reddedilmesi anlamına geldiği belirtildi.

Aruri, İsrail işgali karşısında Filistin halkına destek veren tüm ülkelerle ilişkileri güçlendirme taraftarı olduklarını dile getirdi.

Hamas ve Fetih heyetleri Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren uzlaşı anlaşması imzalamıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Filistin uzlaşı anlaşmasının kabulü için İsrail'in tanınması, Hamas'ın silahsızlandırılması ve İran'la ilişkilerin kesilmesini şart koşmuştu.

Kaynak: TRT Haber