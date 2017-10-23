  • 23 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.687
    EURO 4.341
  • BIST 108488.69
    ALTIN 151.305
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hamas'tan İran ziyareti sonrası açıklama

Hamas'tan İran ziyareti sonrası açıklama

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, İran'la ilişkileri kesmek istemediklerini belirtti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hamastan İran ziyareti sonrası açıklama

Hamas, Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin Tahran ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bu ziyaretin, İsrail'in Filistin ulusal uzlaşısını kabul etmek için İran'la ilişkilerin kesilmesi yönündeki şartının fiili olarak reddedilmesi anlamına geldiği belirtildi.

Aruri, İsrail işgali karşısında Filistin halkına destek veren tüm ülkelerle ilişkileri güçlendirme taraftarı olduklarını dile getirdi.

Hamas ve Fetih heyetleri Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren uzlaşı anlaşması imzalamıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Filistin uzlaşı anlaşmasının kabulü için İsrail'in tanınması, Hamas'ın silahsızlandırılması ve İran'la ilişkilerin kesilmesini şart koşmuştu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: hamas, iran, ruhani
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER