  • 09 ARALIK 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Hamas'tan Filistinlilere 'intifadaya devam' çağrısı

Hamas'tan Filistinlilere 'intifadaya devam' çağrısı

Hamas, Filistin halkına tüm grup ve direnişçileriyle adil talepleri gerçekleşinceye kadar intifadayı sürdürme çağrısını yineledi.

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Hamastan Filistinlilere intifadaya devam çağrısı

Hamas, Filistin halkına Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de sınıra yakın noktalarda toplanmaya ve Kudüs'ü savunmak için İsrail ordusuyla çatışmayı sürdürmeye çağırdı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, halka tüm grup ve direnişçileriyle adil talepleri gerçekleşinceye kadar intifadayı sürdürmeye çağrısında bulunuldu.

Filistinlilerin gücünü, birlik ve beraberlikten aldığı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle direniş sancağı altında herkesi birleşmeye çağırıyoruz. Filistin halkı, haklarını geri alıncaya kadar intifadayı sürdürecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Arap ve İslam dünyasından, Filistin halkına destek vermesi ve İsrail ile ABD'nin gerçek yüzünün ortaya çıkarılması için gayret göstermesi istendi. 

AA

Etiketler: hamas, filistin, İntifada
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