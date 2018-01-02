  • 02 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.789
    EURO 4.545
  • BIST 115333.01
    ALTIN 158.647
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hamas'tan Filistin yönetimine 'barış sürecini sonlandırma' çağrısı

Hamas'tan Filistin yönetimine 'barış sürecini sonlandırma' çağrısı

Hamas, Filistin yönetimine, Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakını öngören yasa tasarısının onaylanmasına karşı "barış sürecini sonlandırma" çağrısı yaptı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hamastan Filistin yönetimine barış sürecini sonlandırma çağrısı

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, iktidardaki Likud Partisi Merkez Komitesinin, Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına karşı "güvenlik koordinasyonu ile barış sürecinin sonlandırılması gerektiğini" belirtti.

Likud Partisinin kararına karşın Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) yolunu, Filistin halkının seçeneği olan direnişe doğru düzeltmesi gerektiğine dikkati çeken Kanu, Filistin davasını tasfiye etmeye yönelik projeleri düşürme ve Filistinlilerin ellerinden alınan haklarını geri getirmenin ancak direnişle olacağını vurguladı.

Netanyahu yasa tasarısını dün onaylamıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisinin en üst düzey karar alma mekanizması Merkez Komitesi, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını dün onaylamıştı.

Partinin onayladığı tasarıda, "Ebedi başkentimiz Kudüs de dahil Yahuda ve Samara'nın (Batı Şeria) kurtuluşunun 50'nci yıl dönümünde Likud Merkez Komitesi olarak Likud milletvekillerine, Yahuda ve Samara'da bulunan özgürleştirilmiş tüm Yahudi yerleşim birimlerinde İsrail kanunları ve egemenliğini hakim kılmaları ve serbestçe Yahudi yerleşim birimi inşasına imkan sağlamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail meclisine (Knesset) sunulan tasarıların kanunlaşarak yürürlüğe girebilmesi için üç farklı oturumda görüşülerek onaylanması gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: hamas, Batı Şeria
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER