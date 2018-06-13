Hamas'tan Filistin hükümetine yaptırım tepkisi

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı açıklamada, Filistin hükümetinin bugünkü açıklamasında Gazze'ye yönelik yaptırımlarını küstahça gerekçelendirdiğini, halkı yanlış yönlendirdiğini, dezenformasyon ve yalancılık yaptığını ifade etti.

Hükümetin halkın beklentilerini karşılamadığını, bununla kalmayıp halka yük olduğunu savunan Kanu, kimsenin Hamdallah hükümetine güvenmediği ve istifa etmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Batı Şeria'da Rami el-Hamdallah başkanlığındaki Filistin hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, hükümetin Gazze'deki vatandaşlara karşı sorumluluğuna bağlı olduğu belirtilerek, ayrıca ifade ve basın özgürlüğüne saygı duyduğu kaydedilmişti.

Batı Şeria hükümetinin Gazze'de yaşayan halkın sıkıntıları konusunda gerçekleri çarpıtan, kışkırtıcı kampanyalara karşı çıktığı ifade edilmişti.

Açıklamada dikkatleri Gazze'de yaşanan sıkıntıların gerçek sorumlusundan başka yöne çekmek için hükümete iftira atıldığına, bu şekilde İsrail'in ve uyguladığı ablukanın neden olduğu sorunların görmezden gelindiğine işaret edilmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada Gazze hakkında hukuki, yasal ve mali kararlar alacağını dile getirmişti.

Filistin hükümeti, Gazze'deki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30-50 oranında kesintili ödüyordu. Memurlar geçen aydan bu yana ise maaş alamadı. Filistin yönetimi ve yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazzeli memurlar Filistin yönetiminin maaşlarına uyguladığı kesintilere ve ödemelerdeki gecikmelere tepki amacıyla sık sık gösteriler düzenliyor.

Gazze'de yönetimi 2007'de devralan Hamas, Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine yaklaşık 40 bin memur atamıştı.

"Memur maaşları dosyası" Hamas ile Fetih arasında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirme amacıyla imzalanan son uzlaşı anlaşmasında da aksaklıklara neden olmuştu.

Kaynak: AA