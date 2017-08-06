  • 06 AĞUSTOS 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » Hamas'tan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a tepki

Hamas'tan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a tepki

Hamas Sözcüsü Kasım, "Abbas'ın Gazze'deki Filistinlilere yönelik artırdığı cezalandırıcı uygulamaları, Batı Şeria'yı Gazze'den ayırma siyasetindeki ısrarının bir delilidir." dedi.

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Hamastan Filistin Devlet Başkanı Abbasa tepki

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Gazze'deki Filistinlilere yönelik artırdığı "cezalandırıcı uygulamalarıyla", "Batı Şeria'yı Gazze'den ayırma" siyasetindeki ısrarını ortaya koyduğunu belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yayımladığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Filistin ulusal mutabakatının sağlanması için harcanan tüm çabaları boşa çıkardığını belirterek, "Abbas'ın Gazze'deki Filistinlilere yönelik artırdığı cezalandırıcı uygulamaları, Batı Şeria'yı Gazze'den ayırma siyasetindeki ısrarının bir delilidir." ifadesini kullandı.

"Ramallah yönetimi ile İsrail Gazze karşıtı bir politika izliyor"

Açıklamada, "Ramallah'taki Filistin yönetiminin, İsrail'in sınır kapılarında topladığı ve Gazze'deki Filistinlilerin vergi olarak ödediği paralardan Gazzelileri mahrum etmesi, Ramallah yönetimi ile İsrail'in, Gazze karşıtı uyumlu bir politika izlediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Etiketler: hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, gazze, Batı Şeria
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