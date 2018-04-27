Hamas'tan BM Daimi Temsilcisi Haley'e tepki

Hamas, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, sivillerin "canlı kalkan" olarak kullanılmasıyla ilgili açıklamalarını gerçek dışı olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, yaptığı yazılı açıklamada, Haley'in ifadelerinin "saldırgan" ve "gerçek dışı" olduğunu belirterek, "Bu açıklamalar, İsrail'i, masum sivilleri ve çocukları öldürme konusunda teşvik ediyor ve destek veriyor" dedi.

Haley, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, sivillerin "canlı kalkan" olarak kullanılmasının Ortadoğu'da “ciddi boyutlara” ulaştığını söylemişti.

Kaynak: AA