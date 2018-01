Hamas'tan ABD'li yetkiliye tepki

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, Greenblatt'ın, "Hamas'ın, parasını Gazze halkına yardım etmek yerine füze ve tünellere heba ettiği" yönündeki iddialarına işaret ederek, "Bu açıklamalar, düşmanca ve işgal güçlerinin, Filistinliler aleyhinde işlediği hak ihlalleri ve suçlamaları örtbas etmek için yapılıyor." ifadesini kullandı.

Berhum, bu açıklamaların ayrıca "ABD yönetiminin, İsrail'in, Gazze'ye yönelik işlediği terör ve şiddet eylemlerinin arkasında durduğunu" örtbas etmek için yapıldığını aktardı.

Greenblatt, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında, "Hamas, parasını, Gazze halkına yardım etmek yerine İsrail'e saldırmak için füze ve tünellere heba ediyor. Hamas, nefret söylemini yayıyor ve şiddetin kısır döngüsünü besliyor. Gazze daha iyisini hak ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Hamas wastes resources on tunnels & rockets to attack Israel, instead of helping the people of Gaza by getting the lights on, the water flowing & the economy growing. Hamas spews hateful rhetoric & foments a vicious cycle of violence. Gaza deserves better! pic.twitter.com/nQGvqwo9gb