Hamas'tan Abbas'ın suçlamalarına cevap

Hamas, Mahmud Abbas'ın Hamdallah'la ilgili suçlamalarına dair yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Bir süredir Gazze halkına diz çöktürmeye, zor ve tehlikeli tarihi bir anda direnişe darbe indirmeye çalışan Abbas'ın sorumsuz açıklamalarını kınıyoruz. Yaptığı sadece Hamas'ın hedef alınması değil, ulusal projeye ivme kazandırma ve birliğin sağlanması fırsatını ortadan kaldırma ve ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail'in planlarının fiiliyata dökülmesini sağlayacak Batı Şeria'nın Gazze'den ayrılması fikrini güçlendirme girişimidir."

Açıklamada, "Abbas'ın doğrudan Hamas'ı hedef almasının, adli sürecin ve soruşturmaların seyrini çarpıtma amacı taşıdığı" savunuldu.

"Abbas'tan hükümete ve ilgili kurumlara, gerçeklerin ortaya çıkarılması için iş birliği talimatı vermesinin beklendiği" belirtilen açıklamada, "bu türden beyanat ve kararların, uzlaşı anlaşmasının ihlali ve Mısır'ın bu konuda oynadığı rolün görmezden gelinmesi" olarak nitelendirildi.

Hamas, bölgesel ve uluslararası kurumlarla Arap Birliği'ni, "bu tehlikeli adımı önlemeye ve Abbas'ın Gazze'yle ilgili kararları nedeniyle oluşabilecek bir Filistin ulusal felaketini önleme konusunda üzerine düşeni yapmaya" çağırdı.

İslami Cihad'dan Hamas'a destek

İslami Cihad Hareketi ise Abbas'ın açıklamalarının, "Filistin ulusal birliğine tehdit oluşturduğu" değerlendirmesini yaptı.

"Abbas'ın açıklamaları, İsrail'in 10 yılı aşkın bir süredir Gazze'ye uyguladığı ablukaya daha fazla destek sağlıyor" ifadelerini kullanan İslami Cihad Hareketi, İsrail'le mücadelede Filistin halkının birlik olmasının, mevcut aşamada alınması gereken ulusal tavır olduğunu vurguladı.

Açıklamada tüm Filistinli güçler, "direnişi desteklemeye ve buna komplo kurmak yerine korumaya" çağrıldı.

Devlet Başkanı Abbas, Ramallah'taki toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Hamdallah'ın konvoyuna saldırıdan Hamas'ı sorumlu tutmuş ve "Eğer suikast hedefine ulaşsaydı, Filistin'de iç savaşa kapı aralamış olurdu" demişti. Abbas, Gazze'ye yönelik "bazı mali ve hukuki kararlar" alacağını da duyurmuştu.

Kaynak: AA