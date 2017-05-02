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Buradasınız : » » Hamas'ın yeni siyaset belgesine ilk tepki İsrail'den geldi

Hamas'ın yeni siyaset belgesine ilk tepki İsrail'den geldi

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Keyes, "İsrail'e karşı şiddet kullanmaya devam eden Hamas dünyayı kandırmaya çalışıyor." dedi.

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Hamasın yeni siyaset belgesine ilk tepki İsrailden geldi

İsrail Başbakanlık Sözcüsü David Keyes, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın açıkladığı yeni vizyonu ve siyaset belgesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hamas'ı "dünyayı kandırmaya çalışmakla" suçladı.

Keyes, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'e karşı şiddet kullanmaya devam eden Hamas dünyayı kandırmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Hamas terör tünelleri inşa etmeyi bıraktığında bu gerçek bir değişiklik olacaktır ancak bu gerçekleşmedi." görüşüne yer verildi.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, hareketin 42 maddelik yeni vizyonunu ve siyaset belgesini Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında açıklamıştı.

Meşal'in açıkladığı ve uluslararası toplumda harekete yeni ufuklar açmayı hedefleyen siyaset belgesinin en önemli maddelerini, Hamas'ın kendisine getirdiği yeni tanım, 1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin kurulması, Yahudilere ve dini aşırılıklara bakışı konuları oluşturdu.

Etiketler: Hamas'ın yeni siyaset belgesi, hamas'a israil'den tepki
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