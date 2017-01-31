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Buradasınız : » » Hamas yerel seçimleri reddetti

Hamas yerel seçimleri reddetti

Hamas, Filistin'de yerel seçimlerin 13 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin verilen kararın Filistin açısından olumlu olmadığını ve kabul edilemeyecek bir durum olduğunu söyledi.

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Hamas yerel seçimleri reddetti

Hamas'ın, Filistin hükümetinin, yerel seçimlerin 13 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi yönünde aldığı kararı kabul etmediği bildirildi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin'de yapılacak her seçimin uzlaşının lehine olması gerektiği belirtilerek, "Yerel seçimlerin icra edilmesiyle ilgili alınan karar kabul edilemez ve geçersizdir. Bölünmeyi derinleştiren bu karar, Filistinlilerin çıkarına değildir." denildi.

Filistin'de yerel seçim tarihi açıklandı

Açıklamada, bölünme sorunu bitirilmediği ve Filistin birliği sağlanmadığı sürece seçimlerin gerçekleştirilmesinin mantıklı olmadığı savunuldu.

Filistin hükümetinin bugün aldığı kararla yerel seçimlerin 13 Mayıs 2017'de yapılmasına karar verilmişti.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yerel seçimlerin geçen yıl 8 Ekim'de yapılması planlanırken, Filistin Yüksek Adalet Mahkemesi, 3 Ekim'de aldığı kararla Gazze Şeridi'ni seçimlerin dışında bırakmıştı. Bakanlar Kurulu da bunun üzerine Filistin genelinde seçimlerin ertelenmesine karar vermişti.

Filistin'de son yerel seçim 2012'de Batı Şeria'daki 340 seçim bölgesinde gerçekleştirilmişti. Hamas, Gazze Şeridi'nde seçim yapılmasını reddetmiş ve seçime katılmamıştı.

Hamas ve Fetih hareketlerinin birlikte girdiği son seçim ise 2006 yılında yapılmış, seçimi Hamas kazanmıştı. 

Etiketler: filistin, Yerel seçim, hamas
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