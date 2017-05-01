  • 01 MAYIS 2017, PAZARTESI

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Hamas yeni yol haritasını açıkladı

Filistin İslami Direniş Örgütü Hamas, yeni vizyon belgesini açıkladı.

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Hamas yeni yol haritasını açıkladı

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, hareketin yeni vizyonunu ve siyaset belgesini açıklıyor.

"Belge, Hamas'ın ortak görüşlerini yansıtıyor"

Meşal, siyaset belgesine ilişkin, "Hamas'ın tüm liderlerinin içerideki ve dışarıdaki kurumlarının ortak görüşünü yansıtmaktadır." ifadesini kullandı.

"Geri dönüş hakkı, ne ilga edilir ne de eksiltilir"

Hamas'ın Filistinli mülteciler meselesini tasfiye etmeyi hedefleyen her türlü girişimi ve projeyi reddettiğini belirten Meşal, "Geri dönüş hakkı, ne ilga edilir ne de eksiltilir." dedi. AA

Etiketler: Hamas yenş, Filistin İslami Direniş Örgütü Hamas
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