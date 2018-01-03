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Buradasınız : » » Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum'dan ABD'nin ekonomik tehdidine yanıt

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum'dan ABD'nin ekonomik tehdidine yanıt

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın, Filistin yönetimine ekonomik yardımları kesebileceği tehdidini "siyasi şantaj" olarak değerlendirdi.

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Hamas Sözcüsü Fevzi Berhumdan ABDnin ekonomik tehdidine yanıt

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, "Trump'ın, Filistin yönetimi ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna işgal güçleriyle müzakerelere dönene kadar yardımları keseceği tehdidi, ucuz bir siyasi şantajdır." ifadelerini kullandı.

Bu tehdidin, ABD'nin Filistin halkının hakları konusunda takındığı "holigan ve ahlak dışı" tavrın yansıması olduğunu vurgulayan Berhum, Washington yönetiminin söz konusu baskı politikalarının, "Filistin'de iç birlik ve bütünlüğü artırmanın gerekliliğini" ortaya koyduğunu kaydetti.

Trump'tan Filistin'e "yardımları kesme" tehdidi

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Filistin'in Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda ABD tarafından yapılan ekonomik yardımların kesebileceğinin sinyalini vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: hamas, ekonomik yaptırım, ekonomik tehdit, abd
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