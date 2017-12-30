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Buradasınız : » » Hamas sözcüsü Fevzi Berhum: Büyükelçinin açıklamaları ırkçı karakterini ortaya koymaktadır

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum: Büyükelçinin açıklamaları ırkçı karakterini ortaya koymaktadır

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Friedman'ın Filistinlilerle ilgili açıklamalarını "Irkçı karakterini, ortaya koymaktadır." sözleriyle değerlendirdi.

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Hamas sözcüsü Fevzi Berhum: Büyükelçinin açıklamaları ırkçı karakterini ortaya koymaktadır

Hamas, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman'ın, Filistinlilerin Başkan Donald Trump'ın Kudüs kararına gösterdiği tepkiyi kınayan açıklamalarına yanıt verdi. 

"Açıklamaları ırkçı karakterini ortaya koymaktadır"

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Friedman'ın, Filistinlilerin tepkisini 'çirkin, kışkırtıcı ve anti-semitik' olarak tanımlayan açıklamaları ırkçı karakterini, tarihi bilmediğini ve Filistinlilerin uluslararası haklarını hafife aldığını ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

"Onlar bu politikayla İsrail'in, halkımıza ve kutsal değerlerimize karşı işlediği tüm suçlara ortak olmaktadır." diyen Berhum, söz konusu açıklamaların, Filistin'in ABD yönetimiyle ilişkilerini kesmesi ve Oslo Anlaşması'nın sona erdiğini ilan etmesi için yeterli bir sebep olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Friedman'ın açıklamaları 

Friedman, dün yaptığı açıklamada, "(Filistinlilerin bazı tepkileri) Çirkin, kışkırtıcı, haksız ve anti-Semitikti. Bu tepkiler çok fazla duygusaldı ve maalesef aşırıydı. Çünkü Amerika, İsrail'in egemenliğinin sınırları da dahil olmak üzere Kudüs'ün son statüsü ile ilgili konularda net bir tavır takınmadı.” ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail'in Eylül 1993'te imzaladığı Oslo Anlaşması sonucu Batı Şeria ve Gazze'de Filistin özerk yönetimi kurulmuştu.

Kaynak: AA 

Etiketler: kudüs, israil, hamas, filistin, David Friedman, Amerika Birleşik Devletleri
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