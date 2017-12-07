Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, Fetih heyetiyle görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, Ulusal Uzlaşı Dosyası Sorumlusu Azzam el-Ahmed'in başkanlığını yaptığı ve Fetih Hareketi Merkezi Komite üyesi Ahmed Hales ile Fetih Sözcüsü Fayiz Ebu Iyta'nın da aralarında bulunduğu heyet ile görüştüğü açıklandı.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar ile siyasi ofis üyeleri Halil el-Hayye ve Ruhi Muşteha'nın da görüşmede hazır bulunduğu kaydedildi.

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler çerçevesinde 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "Uzlaşı Anlaşması"nı imzalamıştı. Bu kapsamda, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin en geç 1 Aralık 2017'ye kadar Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm görevlerini yerine getirmesi kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda ekim ayında Eğitim, Sağlık, Ekonomi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri, Ulaştırma, Tarım, Yerel Yönetimler, Turizm, Vakıflar ve Dini İşler ile Kültür bakanlıklarının teslimi gerçekleşmişti. Ayrıca Hamas, Gazze'deki sınır kapılarını 1 Kasım'da Filistin yönetimine devretmişti.

AA