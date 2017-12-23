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Buradasınız : » » Hamas Lideri İsmail Haniye'den 'ABD'nin İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıyabileceği' uyarısı

Hamas Lideri İsmail Haniye'den 'ABD'nin İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıyabileceği' uyarısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, ABD'nin Kudüs konusunda yeni açıklamalar yapabileceği yönünde bilgilerin olduğunu bildirdi.

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Hamas Lideri İsmail Haniyeden ABDnin İsraili Yahudi devleti olarak tanıyabileceği uyarısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Hamas'ın Gazze'de düzenlediği 11. Bilimsel Kudüs Konferansında konuşma yaptı.

Haniye buradaki konuşmasında, "ABD yönetiminin, İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıyabileceği, tüm Yahudi yerleşim birimlerinin Kudüs'e ait olduğunu ve Filistinli mültecilerin dönüş hakkı olmadığını açıklayabileceği yönünde ilgili kesimlerden elimize ulaşan bazı bilgiler var." dedi. İsmail Haniye, söz konusu "ilgili kesimler" hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi. 

Filistin'in iç meselelerinin düzeltilmesi ve barış sürecinin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Haniye, Filistin direnişi üzerindeki ellerin çekilmesi gerektiğini ifade etti.

“İsrail’in Kudüs’teki uygulamaları boş ve geçersiz”

Haniye, Filistin yönetiminden de "İsrail ile güvenlik koordinasyonu meselesi ve Oslo Anlaşması konusunda net bir tutum sergilemesini" talep etti.

İsrail'in Kudüs'teki her türlü uygulamasının boş ve geçersiz olduğunu vurgulayan Haniye, "Kudüs, Filistin devletinin siyasi, Müslümanların dini ve özgür dünyanın insani başkentidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: kudüs, israil, Hamas lideri ismail haniye, filsitin
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