Hamas lideri Haniye'den "yeni intifada" çağrısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve kenti İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi üzerine, "ABD'nin kararına karşı yarından itibaren yeni intifada başlatılmasını istiyoruz." dedi.

İntifada nedir?

Arapça 'ayaklanma' anlamına gelen 'intifada' kelimesi, Filistinlilerin, İsrail'in kanlı saldırılarına karşı ayaklanmasını anlatmak için kullanılıyor.

Filistin mücadelesi tarihinde bu güne kadar 2 büyük direniş - 2 intifada gerçekleşti.

İsrail 1967 yılında Altı Gün Savaşları olarak bilinen savaşta Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni, Mısır’a ait olan Sina Yarımadası’nı, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria’yı ve Gazze şeridini işgal etti.

Savaşın ardından İsrail işgal topraklarında Yahudi yerleşim bölgeleri kurmaya başladı ve Filistinliler üzerindeki ekonomik ve siyasi baskılarını arttırarak sürdürdü.

1993 Oslo Anlaşmasının imzalanmasına kadar süren bu işgal ortamı, Filistinlileri ayaklandırdı. İlk intifada bu şekilde başlamış oldu.

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