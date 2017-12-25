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Buradasınız : » » Hamas, İsrail'in Kudüs'e 300 bin yeni konut planını kınadı

Hamas, İsrail'in Kudüs'e 300 bin yeni konut planını kınadı

Hamas Sözcüsü Kasım, "ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararı İsrail'in iştahını daha da kabarttı." dedi.

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Hamas, İsrailin Kudüse 300 bin yeni konut planını kınadı

Hamas Hareketi, İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı'nın "Hükümet Kudüs'te 300 bin konut inşa edecek." şeklindeki açıklamalarını kınadı.

Hamas Hareketi Sözcüsü Hazım Kasım tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu yerleşim planı, toprağa ve Filistin insanına karşı sürekli devam eden bir saldırı planıdır." denildi.

İsrail'in Filistin topraklarını işgal politikalarını sürdürdüğünü söyleyen Kasım, "Filistin insanını göçe zorluyorlar ve dünyanın çeşitli yerlerinden getirtilen insanlara yerleşim birimleri inşa ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı, İsrail'in iştahını daha da kabarttı, İsrail'i Filistinlilerin topraklarına el koymak için daha açgözlü hale getirdi." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant, dün İsrail 10 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs'e 300 bin konut inşası planladığını duyurmuştu. Galant'a göre İsrail hükümeti, 20 yıl içinde yüzde 20 ile 30'u Kudüs'te olmak üzere toplam 1 milyon konut inşa etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kudüs, israil, hamas
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