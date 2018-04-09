Hamas: İsrail işlediği suçları örtbas etmek istiyor

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, İsrail'in Gazze'de direnişe ait mevzilere düzenlediği hava saldırısıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Berhum, Filistin halkının direnişini ortaya koyan Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün, işgal güçlerinin gücünü kırdığı, suçlarını açığa çıkardığını belirtti.

Saldırının, İsrail'in yaşadığı iç krizi ve tedirginlik halini yansıttığını söyleyen Berhum, "Savunmasız göstericileri, çocuk ve gazetecileri katleden İsrail, Gazze'ye bu gece düzenlediği hava saldırısıyla işlediği suçları örtbas etmek istiyor" dedi.

İsrail ordusu, "Filistinlilerden oluşan bir hücrenin, sınır çitleri yakınında el yapımı patlayıcı yerleştirdiğini" iddia ederek, savaş uçaklarının sabah erken saatlerde Hamas'a ait bir hedefi vurduğunu duyurmuştu.

32 Filistinli şehit oldu

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 32 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermiyle vurulan 3 bine yakın gösterici yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA