Hamas, Filistinlilere 'Kudüs için öfke cuması' çağrısı yaptı

Filistin'deki İslami Direniş Hareketi (Hamas), Filistinlilere cuma gününü "öfke cuması" ilan ederek, "Kudüs'e destek" için toplanma çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Filistin halkını, tüm grupları ve güçleriyle ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını reddederek, cuma gününü İsrail'e karşı 'öfke günü' ilan etmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

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İntifadanın ABD’ye yanıt vermesi istendi

"Direniş, ne olursa olsun ona el sürülmesine razı olmayacaktır." ifadesinin de kullanıldığı açıklamada, Batı Şeria'daki intifadacı gençlerden, Kudüs'ü hedef alan ABD'nin planına mümkün olan yollar aracılığıyla yanıt vermesi istendi.

Açıklamada, Filistinlilere cuma gününü "öfke cuması" ilan ederek, "Kudüs'e destek" için toplanması çağrısı yapıldı.

Hamas ve Fetih'in de aralarında olduğu Filistinli gruplar dün akşam yayımladıkları ortak açıklamada, Filistin halkına, ABD'nin planına tepki göstererek "kent merkezleri, ABD Konsoloslukları ve büyükelçilikler önünde toplanmaları ve eylem yapmaları" yönünde çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefon görüşmesi yaparak, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını dile getirdiği duyurulmuştu.

Kongrenin 1995'te kabul ettiği yasa

ABD Kongresi, 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir yasayı kabul etmiş ancak o tarihten bu yana görev yapan başkanların tamamı ülke çıkarlarını gerekçe göstererek büyükelçiliği Tel Aviv'de tutmuş, kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti. ABD Başkanları 1995'ten bu yana, söz konusu yasadaki ilgili maddeyi kullanarak her 6 ayda bir büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını erteliyordu.

Seçim kampanyası sırasında ABD elçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump da selefi Barack Obama'dan görevi devraldıktan kısa bir süre sonra yasanın ilgili maddelerini askıya almış ve erteleme yetkisini kullanmıştı. Trump daha sonra haziran ayında ikinci kez elçiliğin taşınmasıyla ilgili yasanın yürürlüğe girmesini ertelemişti.

Amerikan medyasının yönetim yetkililerine dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Trump'ın, 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek olan "Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa"yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve ِABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti.

Kaynak: AA