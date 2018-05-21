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Hamas Filistinli tutuklunun ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

Hamas, İsrail hapishanesindeki 53 yaşındaki Filistinli tutuklu Aziz Aviysat'ın ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu.

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Hamas Filistinli tutuklunun ölümünden İsraili sorumlu tuttu

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yazılı açıklamasında, hastanede tedavisi sırasında kalbe kan pıhtısı atması sonucu vefat eden Filistinli tutuklu Aziz Aviysat'ın ölümünden İsrail sorumlu tutuldu.

Açıklamada, "Esirlerimize yönelik işlenen bu suçlar, cihat ruhunu, direnişi ve özgürlük umudunu öldürmeyecektir. Bu, işgal güçlerinin kara siciline eklenen yeni bir cinayettir." ifadesine yer verildi.

Filistinli tutuklu Aziz Aviysat, 20 Mayıs'ta Er-Remle Hapishanesi hastanesinde tedavisi sırasında kalbe kan pıhtısı atması sonucu hayatını kaybetmişti.

Protesto eden mahkumlara müdahale

İsrail güçleri, Filistinli tutuklu Aziz Aviysat'ın ölümünü protesto eden cezaevlerindeki Filistinli mahkumlara müdahale etti.

Filistinli Esirler ve Özgürler Heyeti Sözcüsü Mecdi el-Adra, Ramallah'taki Ofer ile Necef Çölü'ndeki Nefha cezaevlerinde Filistinli mahkumların, Aviysat'ın ölümünü protesto ederek ayaklandığını ve koğuşlarda tekbir getirdiğini söyledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: israil, hamas, filistin
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