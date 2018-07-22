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Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Hamdan'dan Afrika'da İsrail'i boykot çağrısı

Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Usame Hamdan, Afrika'da İsrail'e karşı boykot kampanyası başlatılması çağrısı yaptı.

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Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Hamdandan Afrikada İsraili boykot çağrısı

Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Usame Hamdan, Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta Ulusal Filistin Halkına Destek Birliği tarafından düzenlenen 3. Afrika Kudüs Forumu'nda konuşma yaptı. 

"Afrika, Filistin halkını destekleyebilecek güçte"

Hamdan, sömürgecilere karşı direnen Afrika'nın, Filistin halkını destekleyebilecek ve İsrail'in ihlalleriyle mücadele edecek güçte olduğunu söyledi.

Filistin halkının direnişi ve Gazze'deki Hamas Hareketi'nin, ABD’nin İsrail-Filistin sorununa çözüm amaçlı ilan etmeyi planladığı “Yüzyılın Anlaşması” projesinin başarıya ulaşmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğini vurgulayan Hamdan, İslam ümmetinin özellikle bu dönemde Kudüs'e tüm istila girişimlerini engellemek için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Forumdaki katılımcıları, Afrika kıtasının her yerinde İsrail'e karşı boykot kampanyası başlatılması ve Gazze'ye uygulanan İsrail ablukasının kaldırılması için çalışmaya çağıran Hamdan, Afrika'nın Filistin davasına desteğini övdü.

Kaynak: AA

Etiketler: usame hamdan, israil, hamas, boykot, afrika
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