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Buradasınız : » » Hamas Basın Sözcüsü Dr. Sami Ebu Zuhri: Erdoğan'ın İİT Zirvesi'ndeki duruşu bizim için çok önemliydi

Hamas Basın Sözcüsü Dr. Sami Ebu Zuhri: Erdoğan'ın İİT Zirvesi'ndeki duruşu bizim için çok önemliydi

Hamas Basın Sözcüsü Zuhri, "İİT Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşu sadece Filistinlileri değil Arap ve İslam ülkelerinin tamamını harekete geçirdi." dedi.

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Hamas Basın Sözcüsü Dr. Sami Ebu Zuhri: Erdoğanın İİT Zirvesindeki duruşu bizim için çok önemliydi

Hamas Basın Sözcüsü Dr. Sami Ebu Zuhri, "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu bizim için çok önemliydi. Toplantının ana sebebi ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya attığı akıl almaz görüştü. Erdoğan'ın buradaki duruşu, dünya üzerinde genel olarak Türkiye'nin ve halkının Kudüs ile ilgili duruşları sadece Filistinlileri değil Arap ve İslam ülkelerinin tamamını harekete geçirdi. Biz ABD'nin bu görüşünden döneceği ümidindeyiz." dedi.

Zuhri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesince düzenlenen etkinlikte verdiği "Kudüs Davası-İslam'ın İlk Kıblesi" konulu konferanstan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Filistin adına büyük mücadele verdiğinin altını çizdi.

Zuhri, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve halkını, Filistinlilere verdikleri moral ve destek için takdir ettiklerini belirterek, tüm Türkiye'ye teşekkür etti. ABD'nin Kudüs görüşünün baştan sona yanlış olduğunu aktaran Zuhri, "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşu bizim için çok önemliydi. Toplantının ana sebebi ABD Başkanı Trump'ın ortaya attığı akıl almaz görüştü. Erdoğan'ın buradaki duruşu, dünya üzerinde genel olarak Türkiye'nin ve halkının Kudüs ile ilgili duruşları sadece Filistinlileri değil Arap ve İslam ülkelerinin tamamını harekete geçirdi. Biz ABD'nin bu görüşünden döneceği ümidindeyiz." ifadelerini kullandı.

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