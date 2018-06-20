Hamas: ABD'nin uluslararası yalnızlığı artıyor

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nden ayrılması, uluslararası yalnızlığının arttığını gösteriyor çünkü İsrail terörüne verdiği desteği ve Filistin halkına yönelik işlediği suçları meşru göstermesi artık mümkün değil" dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile düzenlediği ortak basın toplantısında, BM İnsan Hakları Konseyi’nin ismine layık olmadığını belirterek ülkesinin konseyden ayrıldığını açıklamıştı.

Konseyde bulunan Çin, Küba ve Venezuela gibi ülkelerin insan hakları ihlalleri yaptığını vurgulayan Haley, konseyin İsrail'e karşı ise ön yargılı olduğunu söylemişti.

Dışişleri Bakanı Pompeo da, konseyin "insan haklarını ihlal eden ülkeleri kayırdığını" ileri sürerek, İsrail'e BM İnsan Hakları Konseyi tarafından yapılan eleştirilerin "ikiyüzlülük olduğunu" savunmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), ABD'nin İnsan Hakları Konseyi’nde kalmasını tercih ederdi" değerlendirmesini yapmıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 2 Temmuz'da toplanarak Filistin-İsrail meselesini görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA