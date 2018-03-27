Hamas: ABD ve İsrail, Filistin tutumlarında yalnız kaldılar

Hama Sözcüsü Hazım Kasım, "PAB'ın kararı, ABD ve İsrail'in tutumlarında yalnız kaldıklarını göstermektedir. ABD ve İsrail'in, Filistin halkına karşı saldırgan politikalarına karşı uluslararası bir fikir birliği söz konusudur." dedi.

PAB, geçen pazar günü gerçekleşen 138. dönem toplantısında, Doğu Kudüs'ün bağımsız Filistin devletinin başkenti olduğu yönünde karar almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA