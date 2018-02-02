Hamaney'in başdanışmanı Velayeti: ABD er geç Suriye'den çıkmalı

İran dini lideri Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İran'ın en büyük ikinci kenti Meşhet'te, Filistin İntifadasını Destek adlı konferansta ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı ile ilgili konuştu.

ABD'nin Irak'ı bölemediği gibi, Suriye'yi de bölemeyeceğini dile getiren Velayeti, Fırat'ın doğusuna yerleşen ABD, er geç buradan çıkmalı, ya kendi çıkar veya ensesine aldığı tokatla buradan çıkarırız" dedi.

ABD, DEAŞ'ı Afganistan'a yerleştiriyor

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı Afganistan topraklarına yerleştirmeye çalıştığını ileri süren Velayeti, "DEAŞ'ın Afganistan'a yerleşmesine göz yumarsak, 900 kilometrelik sınır hattımız tehlikeye girmiş olur, buna izin vermeyiz" dedi.

AA