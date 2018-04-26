Hamaney'den ABD'ye nükleer anlaşma mesajı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dünyadaki bütün Müslüman ulusları ABD'ye karşı durmaya çağırdı. Hamaney, İran'ın ABD'nin 'sataşma girişimlerine' karşı dik duracağını ifade etti.
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Hamaney, "İran, Amerika'nın ve diğer küstah güçlerin zorbalığına karşı başarıyla direniyor, direnmeye de devam edecek. Dünyadaki bütün Müslüman uluslar ABD'ye ve müttefiklerine karşı koymalı" dedi.
Fayda yoksa anlaşma da yok
Trump ve Macron'un görüşmesine yönelik açıklamalar da yapan Hamaney, Tahran'a faydası olmayacak bir nükleer anlaşmaya evet demelerinin mümkün olmadığını söyledi.
Kaynak: Reuters