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Buradasınız : » » Hamaney'den ABD'ye nükleer anlaşma mesajı

Hamaney'den ABD'ye nükleer anlaşma mesajı

İran'ın dini lideri Hamaney, Tahran'a faydası olmayacak bir nükleer anlaşmaya İran'ın "evet" demeyeceğini açıkladı. Hamaney, Müslümanlara "ABD karşısında dik durun" çağrısı yaptı.

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Hamaneyden ABDye nükleer anlaşma mesajı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dünyadaki bütün Müslüman ulusları ABD'ye karşı durmaya çağırdı. Hamaney, İran'ın ABD'nin 'sataşma girişimlerine' karşı dik duracağını ifade etti.

Hamaney, "İran, Amerika'nın ve diğer küstah güçlerin zorbalığına karşı başarıyla direniyor, direnmeye de devam edecek. Dünyadaki bütün Müslüman uluslar ABD'ye ve müttefiklerine karşı koymalı" dedi.

Fayda yoksa anlaşma da yok

Trump ve Macron'un görüşmesine yönelik açıklamalar da yapan Hamaney, Tahran'a faydası olmayacak bir nükleer anlaşmaya evet demelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: nükleer, Hamaney, abd
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