Hamaney: İran'daki huzursuzluğun arkasında ABD var

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada ABD'nin İran’ı yenmekte yetersiz kalan bölge ülkeleriyle koalisyon oluşturduğunu söyledi.

"Hedefleri kaos yaratmak"

"Washington İran’daki sistemi yıkmayı başarabilseydi bölge ülkeleriyle koalisyon oluşturmazdı" diyen Hameney koalisyonun amacının İran’da kaos, huzursuzluk ve güvensizlik ortamı yaratmak olduğunu ileri sürdü. Hameney koalisyonun ekonomik baskıyla İran’da halk ile sistemi birbirinden koparmayı hedeflediğini iddia etti.

ABD'nin yaptırımları başlıyor

İran’ın çeşitli kentleri son dönemde ekonomik kriz sebebiyle çeşitli protesto gösterilerine sahne olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri İran’dan petrol alan müttefiklerini ithalatlarını Kasım’dan itibaren durdurmaya çağırmıştı. Washington’ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran’a yönelik yaptırımlar 4 Kasım’da yeniden başlatılacak.

Kaynak: TRT Haber