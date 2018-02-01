  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Hama'da sivillerin tedavi gördüğü hastaneye hava saldırısı

Hama'da sivillerin tedavi gördüğü hastaneye hava saldırısı

Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde bir hastaneye hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası hastanenin acil bölümünün yıkıldığı bildirildi.

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Hamada sivillerin tedavi gördüğü hastaneye hava saldırısı

Suriyeli muhaliflerin kurduğu geçici hükümetin Sağlık Bakanı Firas Cundi, Esed rejiminin sistematik olarak özellikle hastane ve sağlık ocaklarını hedef aldığını söyledi.

Cundi, Esed rejiminin Hama'nın Keferzita ilçesindeki sivillerin tedavi gördüğü hastaneye hava saldırısı gerçekleştirdiğini ve saldırı sonrası hastanenin acil bölümünün yıkıldığını söyledi.

Olayda can kaybı yaşanmazken hastanenin kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve Hama ilinin kuzeyi, son 1,5 aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, saldırı, hastane, hama
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