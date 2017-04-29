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Buradasınız : » » Hama'da sivil savunma merkezine hava saldırısı

Hama'da sivil savunma merkezine hava saldırısı

Suriye'nin orta kesimde yer alan Hama'nın kuzeyindeki Kafr Zeyta beldesinde sivil savunma merkezine düzenlenen hava saldırısında en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Hamada sivil savunma merkezine hava saldırısı

Suriye'nin orta kesimde yer alan Hama'nın kuzeyindeki Kafr Zeyta beldesinde sivil savunma merkezine düzenlenen hava saldırısında en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hama'daki sivil savunma yetkililerinden Ahmed el Mikdad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Rus uçağı olduğunu tahmin ettiğimiz bir savaş uçağı Hama'nın kuzeyindeki Kafr Zeyta beldesinde sivil savunma merkezine nüfuz edici bombayla saldırdı.'' dedi.

Saldırıda 3 sivil savunma görevlisinin yaşamını yitirdiğini, bazı görevlilerin de yaralandığını ifade eden Mikdad, ''Sivil savunma merkezine düzenlenen hava saldırısında merkezin tüm araçları hasar gördü. Merkez de kullanılmaz hale geldi.'' ifadesini kullandı.

Mikdad, saldırı sonucu sivil savunma ekipinden 5 çalışanın kayıp olduğunu ve akibetlerinden endişe ettiklerini kaydetti. AA

Etiketler: suriye, hama, sivil savunma merkezi
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