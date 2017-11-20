  • 20 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Halifax Forumu'nda da yeni bir skandala imza atıldı

Halifax Forumu'nda da yeni bir skandala imza atıldı

Kuzey Atlantik İttifakı henüz Norveç'te yaşananları izah edemezken Halifax'taki forumda yine Türkiye'yi hedef alan bir başka skandala imza atıldığı ortaya çıktı.

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Halifax Forumunda da yeni bir skandala imza atıldı

Norveç'teki NATO tatbikatındaki skandalın ardından Kanada'daki Halifax Güvenlik Forumu da skandallara eklenen yeni bir halka oldu. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın konuşması forumun sosyal medya hesabından duyuruldu.

Buraya kadar sıkıntı yoktu ama kullanılan fotoğraf ile yeni bir skandala imza atıldı.

Orgeneral Akar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı’nda alıkonuldu, Akıncı Üssü'ne götürüldü.

Sabah düzenlenen operasyonla serbest kalır kalmaz Çankaya Köşkü'ne Başbakan Yıldırım’ın yanına gitti. 

O sırada çekilen fotoğraf 16 ay sonra Halifax Güvenlik Forumu’nun sosyal medya hesabında yayınlandı. 

Skandalın sebebi ise o fotoğrafta Orgeneral Akar’ın boynunda derdest edilmesi sırasında kullanılan kemerin iziydi.

Tepkiler üzerine o fotoğraf sosyal medya hesabından kaldırıldı.

Etiketler: Norveç, NATO tatbikatı, nato, hulusi akar, halifax
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