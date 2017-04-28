Halid Meşal'den İsrail'deki Filistinli tutuklular ile ilgili açıklama

Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, İsrail'i Filistinli tutukluları serbest bırakma konusunda "bedel ödemeye zorlayacaklarını" belirtti.

Meşal, El-Kudüs uydu kanalında yayımlanan konuşmasında, Hamas'ın İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek verdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Hamas, Filistinli tutukluları serbest bırakması için İsrail'i bedel ödemeye zorlayacak. Esirlerin ailelerine dönmeleri çok vakit almayacak. Hamas yıllar önce İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılmasına katkı sağladığı gibi yine tutukluların özgürlüğüne kavuşması için İsrail'e bedel ödetebilir."

Hamas lideri, "Özgürlüklerine kavuşmak için açlık grevi yapan esirlerimizin davası bizi birleştiriyor ve biz onların hürriyeti için birleşiyoruz." diye konuştu.

Meşal, 15 Nisan'da Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası anlaşması yapılması için bazı tarafların ara buluculuk teklifinde bulunduğunu açıklamıştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, geçen yıl 4 İsrail askerinin ellerinde olduğunu duyurmuş, ancak askerlerin durumu hakkında bilgi vermemişti.

Hamas ile İsrail arasında 2011'de varılan esir takası anlaşmasıyla İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında olduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" talebiyle 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.