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Halep'ten getirilen yaralı sayısı artıyor

Halep'in doğusundan tahliye edilen siviller arasında yer alan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 265'e ulaştı.

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Halepten getirilen yaralı sayısı artıyor

Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e ulaştırılan yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki devam ediyor.

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 acil servis ambulanslarına alınarak kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sayısı 265'e ulaştı. 112'si çocuk, 153'ü yetişkin olan yaralılardan 98'inin ateşli silahla yaralandığı 52'sinin de vücutlarında yanık olduğu öğrenildi.

Yaralılardan 39'unun yaşamını yitirdiği, 98'inin il dışına sevk edildiği, 38'inin ise tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği kaydedildi.

Etiketler: yaralı sayısı, kaçış, hatay, Halep, Esed Rejimi, bombardıman
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