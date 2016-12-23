Halep'ten getirilen yaralı sayısı 203 oldu

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki sürüyor.
Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 203'ye ulaştı. Türkiye'ye getirilen yaralıların 83'ünün çocuk olduğu belirtildi.
Yaralılardan 36'sının vücutlarında farklı derecelerde yanık bulunduğu aktarıldı.
Yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan 18'i yaşamını yitirdi. AA