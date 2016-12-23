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Halep'ten getirilen yaralı sayısı 199'a ulaştı

Suriye'de, Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 199 sivil Hatay'a getirildi

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Halepten getirilen yaralı sayısı 199a ulaştı

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki sürüyor.

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 199'ye ulaştı. Türkiye'ye getirilen yaralıların 80'inin çocuk olduğu belirtildi.

Yaralılardan 81'i il dışındaki hastenelere gönderildi, tedavisi tamamlanan 28 kişi taburcu edildi.

Yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan 18'i yaşamını yitirdi. AA

Etiketler: Halep, yaralı, suriye, tahliye, hatay
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