Halep'teki saldırılar KKTC'de protesto edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) mescidinde toplanan Girne Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği (ESKAD) üyeleri, cuma namazının ardından Halep'te hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazdan sonra çeşitli pankartlar taşıyan grup, ABD ve İran aleyhinde sloganlar attı.

Gösteride ESKAD'ı temsilen konuşma yapan Nedim Yardımcı, Halep'in tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış, birçok insanı ve kültürü bağrına basmış bir şehir olduğunu hatırlatarak, bugün ise bombaların yağdığı kentin resmen haritadan silindiğini söyledi.

Yardımcı, emperyalist güçlerin ve devletlerin çıkarları doğrultusunda Ortadoğu'da ve mazlum coğrafyalarda yıllardır akan kanın durmak bilmediğini vurgulayarak, "Ortadoğu'da Batı'nın desteğiyle türeyen ve büyüyen terörün bir an önce durması için Müslüman gençlik adına çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Protestocuların Halep'te yaşamını yitiren siviller için dua etmesinin ardından gösteri sona erdi.