  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Halep'teki saldırıda ölü sayısı 63'e yükseldi

Suriye'nin Halep ilindeki Etarib ilçesinde pazar yerine düzenlenen saldırıda ölü sayısı 63'e, yaralı sayısı 110'a yükseldi.

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Halepteki saldırıda ölü sayısı 63e yükseldi

Batı Halep kırsalı sivil savunma (Beyaz Baretliler) yetkilisi Muhammed Hallak, önceki gün Etarib'deki pazar yerine düzenlenen hava saldırılarında ölenlerin sayısının 63'e yükseldiğini söyledi.

Saldırıda 110 kişinin yaralandığını, 4 kişinin de halen bulunamadığını dile getiren Hallak, enkaz kaldırma çalışmalarının sona erdiğini ancak yaralılar arasında durumu ağır olanların hayati tehlikesinin sürdüğünü ifade etti.

Hallak, "İdlib gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan ilçeye yapılan hava saldırısını Rusya'nın yaptığını düşünüyoruz. Uçak gözlem evleri bu bilgiyi doğruluyor." dedi.

Halep'in batı kırsalı, Astana anlaşmaları çerçevesinde garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran tarafından oluşturulan İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alıyor. 

AA

Etiketler: Halep, pazar yerine saldırı
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