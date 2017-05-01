  • 01 MAYIS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 26º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.55
    EURO 3.871
  • BIST 94655.31
    ALTIN 144.204
Buradasınız : » » Halep'te sivillere füze saldırısı: 9'u çocuk 18 ölü

Halep'te sivillere füze saldırısı: 9'u çocuk 18 ölü

Suriye'de Halep'in Uveycil köyüne düzenlenen füze saldırısında aralarında 9 çocuğun da bulunduğu 18 sivil öldü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Halepte sivillere füze saldırısı: 9u çocuk 18 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in batı kırsalında, muhaliflerin kontrolündeki Uveycil köyüne yapılan füze saldırısında 18 sivil hayatını kaybetti.

Halep batı kırsalı sivil savunma yetkilisi Muhammed Hallak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uveycil köyüne dün akşam saatlerinde yapılan füze saldırısında 3 katlı bir binanın hedef alındığını belirtti.

Hallak, "Kurtarma çalışmalarımız sabah saatlerinde bitti, saldırıda 9'u çocuk, 4'ü kadın olmak üzere toplam 18 sivil hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan kurtarma çalışmalarında bir kadını da canlı kurtardık." dedi.

Saldırının, Beşşar Esed rejimine bağlı güçler tarafından yapıldığını tahmin ettiklerini söyleyen Hallak, olayda yaralanan 4 kişinin hastanelerdeki tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

Etiketler: Halep, saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER