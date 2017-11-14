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Halep'te pazar yeri saldırısında ölü sayısı 57'ye yükseldi

Suriye'nin Halep ilindeki Etarib ilçesine gerçekleştirilen hava saldırısında ölü sayısı artmaya devam ediyor.

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Halepte pazar yeri saldırısında ölü sayısı 57ye yükseldi

Suriye'de Halep'in batı kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Etarib'te pazar yerine düzenlenen saldırının ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Çalışmaları gerçekleştiren sivil savunma ekiplerinin (Beyaz Baretliler) başkanı Raid Salih yaptığı açıklamada, "Saldırıda ölü sayısı 57'ye yükseldi. Bu sayı artabilir." dedi.

Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Salih, saldırıyı Rus uçaklarının yaptığını düşündüklerini söyledi.

Salih, şu değerlendirmeyi yaptı:

''Rusya ne zaman bir toplantı olursa böyle bir saldırıya girişiyor. Dün Putin ile Erdoğan'ın bir görüşmesi oldu. Hatta bundan önce Putin-Erdoğan görüşmesinde Ermenez'de (29 Eylül'de) bir katliam olmuştu. O saldırıda da buna yakın bir bilanço olmuştu. Astana ve Cenevre görüşmeleri de böyle saldırıları gördü."

Halep'in batı kırsalı, Astana anlaşmaları çerçevesinde garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran tarafından oluşturulan İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alıyor.

AA

Etiketler: suriye, Halep, halep'te pazar yeri saldırısı
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