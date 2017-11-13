Halep'te pazar yeri bombalandı: En az 10 ölü, 50 yaralı

Suriye'de Halep'in batı kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Etarib'te pazar yerine üç hava saldırısı düzenlendi.

İdlib gerginliği azaltma bölgeleri arasında yer alan ilçede saldırı sırasında 100 kadar kişinin bulunduğu pazar yerinde en az 10 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.

Yaralılar en yakın hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri onlarca evin zarar gördüğü hava saldırısı sonrası enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA