Halep'te milyonlarca sivil elektrik ve su sıkıntısı çekiyor

Suriye'nin kuzeyinde, Beşşar Esed güçleri ve rejim yanlısı yabancı teröristlerin kontrolünde bulunan Halep kentinde yaklaşık 40 gündür su sıkıntısı yaşanıyor.

Geçen yılın aralık ayında, Doğu Halep'ten tahliyelerin tamamlanmasıyla birlikte kent merkezinin kontrolünün Esed güçleri ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların eline geçmesinden bu yana, kentteki su sıkıntısının devam ettiği kaydediliyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri, Halep'in ana su dağıtım merkezi "Süleyman el-Halebi" istasyonunu elinde bulundurmasına rağmen şebekelerden kentteki mahallelere 40 gündür su dağıtımı yapılmıyor.

Kentte yaşayan yaklaşık 2 milyon sivil su sıkıntısı ile mücadele ederken Halep’teki rejim yetkililerinin bu sorun karşısında bahaneler öne sürerek, hiçbir çözüm üretmediği belirtiliyor. Rejim yetkilileri ise Doğu Halep kırsalında terör örgütü DEAŞ’ın kontrolünde bulunan "El-Hafsa" su istasyonunda yaşanan teknik arıza nedeniyle Halep kent merkezine suyun ulaşmadığını iddia ediyor.

Bir metreküp suya yaklaşık 4 dolar ödeniyor

Yaşanan su soruna çözüm bulmak için hükümetin kentteki kuyuları ana su şebekesine bağlayacak bir proje üzerinde çalıştığını belirten yerel kaynaklar, hükümet içerisinde yaşanan yolsuzluklar nedeniyle projenin rafa kaldırıldığını ifade ediyor. Söz konusu projenin hayata geçmesini engelleyen hükümet yetkililerinin, kentteki su satışlarından yüksek gelir elde ettiği iddia ediliyor. Halep'te ayda ortalama 30 bin Suriye lirası (60 dolar) maaş alan bir devlet memurunun, bir metreküp su için yaklaşık 4 dolar ödediği, su kuyularının bulunduğu mahallelerde ise uzun su kuyrukların oluştuğu ve kuyulardan çıkarılan suyun bidonlarla evlere taşındığı aktarılıyor.

BM’den Halep'e su desteği

Görgü şahitleri, Halep'te uzun süredir devam eden su sorunu karşısında harekete geçen Birleşmiş Milletler'in (BM), su kuyularının olmadığı bazı mahallelerde özel su depoları kurduğunu, BM'nin kendi kaynaklarından bu depolara su taşındığını anlattı.

Kentte elektrik yok

Suriye’deki iç savaştan en çok etkilenen şehrin Halep olduğunu ifade eden uzmanlar, Esed rejiminin kontrolünde bulunan şehirde akaryakıt sıkıntısının yaşandığını ve benzin istasyonlarının önlerinde uzun araç kuyrukları oluştuğunu belirtiyor.

Elektrik istasyonlarının devre dışı kalması nedeniyle Halep'e elektrik verilemiyor. Halkın elektrik sıkıntısını jeneratör kullanarak aşmaya çalıştığı kaydedildi. AA