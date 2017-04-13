  • 13 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Halep'te fosfor bombalı saldırı

Muhaliflerin kontrolündeki Daret İzze ilçesinde yerleşim bölgesini hedef alan bombardımanda 3 sivil yaralandı.

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Halepte fosfor bombalı saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in Daret İzze ilçesine "fosfor" bombasıyla düzenlenen saldırıda 3 sivilin yaralandığı belirtildi.

Halep'in batısında yer alan Daret İzze'deki sivil savunma yetkililerinden Suphi Arif yaptığı açıklamada, "Rus uçağı olduğunu tahmin ettiğimiz bir savaş uçağı, ilçedeki yerleşim alanlarını fosfor bombasıyla hedef aldı." dedi.

Muhaliflerin kontrolündeki bölgeye gece düzenlenen saldırıda 3 sivilin yaralandığını belirten Arif, "Bombardımanda çok sayıda yerleşim yerinde yangın çıktı. Alevler sivil savunma ile itfaiye ekiplerince söndürüldü." diye konuştu.

Öte yandan, yerel kaynaklar İdlib'in Cisr eş-Şuğur ilçesinin de fosfor bombalı saldırıya maruz kaldığını bildirirken, saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Etiketler: fosfor bombası, suriye, Halep, rus uçağı
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