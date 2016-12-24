Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 3
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu

Piyasalar

  • Dolar: 3.52
    Euro: 3.68
  • BIST: 76972.15
    Altın: 128.005

Kapat
Buradasınız : » » Halep'te Esed güçleri operasyon başlattı

Halep'te Esed güçleri operasyon başlattı

Halep'te Esed güçleri, muhalifleri kent çevresinden de uzaklaştırmak için yeni bir operasyon başlattı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Halepte Esed güçleri operasyon başlattı

Esed güçleri Halep'in doğusunu almasına rağmen güvenliği hala tam olarak sağlayamadı.

Kent çevresindeki muhalifler zaman zaman kent merkezine roket atıyor. Son saldırıda 1 kişinin ölmesi üzerine, Esed güçleri muhalifleri roket menzili dışına çıkarmak için operasyon başlattı.

Kent çevresindeki muhalif mevzilerine Rus ve Suriye uçaklarının hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Muhaliflerin elindeki Atareb kasabası da yoğun biçimde bombalanıyor.

Muhalifler, Etarib ilçesine yönelik bombardımanda 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Halep'in içinde ise halk muhaliflerden alınan mahallelere dönmeye başladı.

Bomba ve bubi tuzaklarının imhası da sürüyor.

Çalışmalara Rusya'nın gönderdiği bomba imha ekipleri de katılıyor.

Muhaliflerin silah deposu olarak kullandıkları bir okulda patlama oldu, 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
 

Etiketler: Halep, Esed güçleri, atareb, muhalifler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  DÜNYA

DÜNYA HABERLERİ

Tüm Dünya Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER