Halep'te Esed güçleri operasyon başlattı

Esed güçleri Halep'in doğusunu almasına rağmen güvenliği hala tam olarak sağlayamadı.
Kent çevresindeki muhalifler zaman zaman kent merkezine roket atıyor. Son saldırıda 1 kişinin ölmesi üzerine, Esed güçleri muhalifleri roket menzili dışına çıkarmak için operasyon başlattı.
Kent çevresindeki muhalif mevzilerine Rus ve Suriye uçaklarının hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Muhaliflerin elindeki Atareb kasabası da yoğun biçimde bombalanıyor.
Muhalifler, Etarib ilçesine yönelik bombardımanda 6 kişinin öldüğünü duyurdu.
Halep'in içinde ise halk muhaliflerden alınan mahallelere dönmeye başladı.
Bomba ve bubi tuzaklarının imhası da sürüyor.
Çalışmalara Rusya'nın gönderdiği bomba imha ekipleri de katılıyor.
Muhaliflerin silah deposu olarak kullandıkları bir okulda patlama oldu, 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.