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Halepli tahliyelere AID yardımı

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), tahliyelerin başlamasıyla Halep'ten gelenlere sağlık yardımında bulunacak.

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Halepli tahliyelere AID yardımı

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 17 Aralık'ta Halep'ten tahliyelerin başladığı saatlerde Cilvegözü Sınır Kapısında hazır bulunan ekibin, gelen kişilere sağlık yardımı ulaştırabilmek için İHH İnsani Yardım Vakfı ile çalışmalara başladığı belirtildi.

Özel izinle 2 poliklinik şeklinde düzenlenen sağlık tırının Suriye topraklarına geçişinin sağlandığı aktarılan açıklamada, Halep'ten alınarak İdlip'e ulaştırılmaya çalışılan yaralı ve mağdur insanlara yardım edebilmek için 3 doktor ve 2 yardımcı sağlık personelinden oluşan 5 kişilik ekibin özel izinle Suriye topraklarına geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akşam saatlerinde İdlip'e ulaşan acil yardım ekibimiz yol üzerinde Irak Telafer bölgesinden Haşdi Şabi milislerinin zulmünden kaçan bir grup muhacire sağlık hizmeti sunmuş ve gece saat 23.00 civarında Halep'e ulaşmış, tahliye yapılan sıfır noktasına kadar gitmiştir.

O bölgede ilk geçiş yapan gruba bir taraftan giyecek verilirken bir taraftan da sağlık kontrolleri yapılmış ve eldeki imkanlar ölçüsünde sağlık yardımı ulaştırılmıştır. Akabinde insanların İdlip'e ulaştırılması çalışmalarına destek verilmiştir.

Gece boyunca 51 otobüs insanın tahliyesi sağlanmış, bugün itibarıyla 100 otobüs insanın tahliyesi planlanan çalışmalarda ekibimiz sıfır noktasında müdahale için sağlık tırının Halep tahliye noktasına ulaştırılması için çalışmalar yürütmektedir."

Açıklamada, "Bunun için gönüllülerimizden gruplar oluşturulmuş ve hazır hale getirilmiştir. Bir hafta sürmesi beklenen tahliye çalışmaları boyunca iki sağlık tırımız ve sağlık ekiplerimizle ilk ve acil müdahaleler için Uluslararası Doktorlar Derneği olarak olay yerinde olmaya devam edeceğiz." bilgisine yer verildi.

Etiketler: Halep, AİD, Uluslararası Doktorlar Derneği, sağlık yardımı, Cilvegözü sınır kapısı
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